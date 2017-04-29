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Эрдоган пригрозил новыми ударами по курдам в Сирии и Ираке
30.04.2017 16:05 — Новости Мира | Tut.by
Турция может продолжить нанесение ударов по позициям курдского ополчения в Ираке и Сирии при необходимости. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Associated Press.
Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара «будет вынуждена» продолжить нанесение ударов по курдским позициям. «Мы не будем сообщать дату и время, когда мы нанесем удар. Но они будут знать, что турецкие военные могут прийти к ним», — подчеркнул он.
Также Эрдоган подчеркнул, что западные страны и в частности США должны прекратить оказывать курдам поддержку. Он пообещал обсудить этот вопрос при личной встрече с президентом Трампом.
Как отмечает агентство, накануне этого заявления американские военные направили технику в курдские районы севера Сирии, что может являться свидетельством их желания установить буферную зону между турецкими военными и курдским ополчением. При этом американские военные действовали вместе с силами курдских отрядов самообороны (YPG). Эту организацию в Турции считают террористической.
Ранее, 26 апреля, в результате
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"Мы не будем сообщать дату и время, когда мы нанесем удар. Но они будут знать, что турецкие военные могут прийти к ним", - подчеркнул он.
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