Турция может продолжить нанесение ударов по позициям курдского ополчения в Ираке и Сирии при необходимости. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Associated Press.



Фото: Reuters

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара «будет вынуждена» продолжить нанесение ударов по курдским позициям. «Мы не будем сообщать дату и время, когда мы нанесем удар. Но они будут знать, что турецкие военные могут прийти к ним», — подчеркнул он.

Также Эрдоган подчеркнул, что западные страны и в частности США должны прекратить оказывать курдам поддержку. Он пообещал обсудить этот вопрос при личной встрече с президентом Трампом.

Как отмечает агентство, накануне этого заявления американские военные направили технику в курдские районы севера Сирии, что может являться свидетельством их желания установить буферную зону между турецкими военными и курдским ополчением. При этом американские военные действовали вместе с силами курдских отрядов самообороны (YPG). Эту организацию в Турции считают террористической.

Ранее, 26 апреля, в результате авиаударов , которые ВВС Турции нанесли по позициям курдов в Сирии и Ираке, погибли и пострадали порядка 20 человек. Анкара заявила, что эта операция была направлена против сил Рабочей партии Курдистана. Запущенные с турецких самолетов ракеты разрушили несколько курдских тренировочных баз.