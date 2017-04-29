На «Евровидение-2017» в Киеве продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места. Зрителям предлагают либо заменить билеты, либо вернуть деньги. О причинах такого недоразумения рассказал руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции « Голос Столицы ».





По словам Феликсова, накладка произошла из-за того, что билеты на мероприятие начали продавать до того, как была построена площадка для проведения конкурса.

«Была изменена схема рассадки зала. На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того, как был выбран подрядчик и расставлены по залу камеры, обнаружили, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч», — сообщил Феликсов.

Зрителям заменят билеты или вернут деньги, обещают организаторы.

«Все зрители, чьи билеты нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua. Им предложат другой билет на то же самое шоу или в качестве альтернативы — возврат средств», — пояснил Дмитрий Феликсов.

Билеты на полуфиналы стоили 1199 гривен (45 долларов), а на репетиции — 299 гривен (11 долларов).

Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финалиста мы узнаем 13 мая. Беларусь на конкурсе представит группа Naviband .