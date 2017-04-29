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КНДР пригрозила потопить американскую атомную подводную лодку

30.04.2017 20:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Пхеньян пообещал потопить атомную подлодку ВМС США ​USS Michigan, прибывшую в Южную Корею. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские правительственные СМИ.

В КНДР прибытие американской подлодки сочли актом военного устрашения. «Срочное перемещение атомной подводной лодки в воды Корейского полуострова, сопряженное с развертыванием авианосной ударной группы, предназначено для дальнейшей активизации военных угроз в отношении нашей республики», — говорится в сообщении.

В Пхеньяне заявили, что готовы атаковать ее при возникновении угрозы. «В тот момент, как USS Michigan стронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком», — подчеркнули в КНДР.

Атомная подлодка USS Michigan прибыла в южнокорейский порт Пусан 25 апреля. После проверки корпуса она присоединится к авианосцу USS Vinson для учений в Японском море.

Авианосная ударная группа ВМС США была направлена к Коре​йскому полуострову после обострения ситуации вокруг ракетной программы КНДР. Кроме того, на прошлой неделе США начали развертывание в Южной Корее элементов системы противоракетной обороны.

 
 
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"В тот момент как USS Michigan стронется с места, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком", - подчеркнули в КНДР.

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