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Президент США обвинил Клинтон в связях с Россией

30.04.2017 21:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми данные о его связях с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS, текст опубликован в воскресенье, 30 апреля.


Фото: Reuters

«Конечно, это полностью выдуманная история», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

При этом глава государства считает, что с Москвой скорее связана его соперница по предвыборной гонке Хиллари Клинтон. «Есть [бывший руководитель штаба Клинтон Джон] Подеста, который, как я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари выступает с речами в России. Хиллари заключила с Россией урановую сделку. Никто даже не говорит об этом», — заметил Трамп.

Он подчеркнул, что Подеста и представители Демократической партии не позволили ФБР изучить их сервера, а ведомство, в свою очередь, не жаловалось по этому поводу.

Кроме того, президент США заявил, что Россия могла и не вмешиваться в выборы осенью 2016 года. «Если вы не поймали хакера за руку, очень трудно сказать, кто осуществил взлом. С учетом сказанного, я буду действовать вместе с Россией. Это также мог быть Китай, могли быть и другие группы», — добавил Трамп.

22 апреля телеканал CNN сообщал, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году, «внедрившись в кампанию» Трампа через его помощников.

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия отрицает все подобные обвинения.

 
 
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Кроме того, президент США заявил, что Россия могла и не вмешиваться в выборы осенью 2016 года.

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