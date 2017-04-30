В Польше при попытке пересечения границы задержали гражданина Австрии, который обвиняется в военных преступлениях, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает австрийское новостное агентство APA.

Мужчина, находящийся в международном розыске, был задержан на польско-украинской границе в районе населенного пункта Дорогуск. Как сообщили в МВД Австрии, 25-летний австриец воевал на стороне украинской армии. По информации следствия, во время боев под Донецком он участвовал в убийствах пленных и раненых солдат противника. Кроме того, австрийские правоохранительные органы подозревают его в участии в обороте наркотических веществ.

Информацию о задержании также подтвердили в Польше, передает польское агентство PAP. «Иностранец находится в розыске по подозрению в том, что он участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины, где он убивал раненых и пленных в качестве члена одной из противоборствующих сторон», — сообщили в польской погранслужбе.

В настоящее время Польша решает вопрос о его возможной экстрадиции в Австрию. По информации польской радиостанции RMF24, до решения суда подозреваемый будет содержаться под стражей. Власти Австрии имеют 60 суток, для того чтобы подать требование о его экстрадиции.