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В Ираке из рабства ИГ освобождены десятки езидов

01.05.2017 00:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Группа из 36 мужчин, женщин и детей-езидов обрела свободу после трех лет плена у боевиков группировки «Исламское государство», сообщает ООН.


Фото: Reuters

Где они содержались и каким образом освободились — бежали сами или кто-то вызволил их из плена, — в ООН не сообщают — как объясняется, чтобы не помешать освобождению езидских пленников в будущем.

В настоящий момент они находятся в населенном пункте Дохук, где им оказывается необходимая помощь, в том числе в установлении контактов с родственниками.

Сообщается, что в плену все освобожденные находились на положении рабов.

Езиды исповедуют собственную веру с элементами зороастризма и других религий, которую боевики «Исламского государства» считают языческой.

ИГ в 2014 году захватило многие места компактного проживания езидов в Ираке и учинила жестокие расправы над ними: тысячи мужчин и подростков были убиты, женщин и девочек обратили в сексуальное рабство, а многих мальчиков забрали из семей и превратили в солдат.

По данным ООН, в плену ИГ до сих пор может оставаться до полутора тысяч езидских женщин и девочек.

Некоторые юристы при ООН считают, что действия ИГ в отношении езидов содержат признаки геноцида.

Курдские повстанцы отбили большинство территорий, где прежде жили езиды, в 2015 году, однако многих езидских пленных боевики переместили в другие регионы.

 
 
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Где они содержались и каким образом освободились - бежали сами или кто-то вызволил их из плена, - в ООН не сообщают - как объясняется, чтобы не помешать освобождению...

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