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В Ираке из рабства ИГ освобождены десятки езидов
01.05.2017 00:31 — Новости Мира | Tut.by
Группа из 36 мужчин, женщин и детей-езидов обрела свободу после трех лет плена у боевиков группировки «Исламское государство», сообщает ООН.
Где они содержались и каким образом освободились — бежали сами или кто-то вызволил их из плена, — в ООН не сообщают — как объясняется, чтобы не помешать освобождению езидских пленников в будущем.
В настоящий момент они находятся в населенном пункте Дохук, где им оказывается необходимая помощь, в том числе в установлении контактов с родственниками.
Сообщается, что в плену все освобожденные находились на положении рабов.
ИГ в 2014 году захватило многие места компактного проживания езидов в Ираке и учинила жестокие расправы над ними: тысячи мужчин и подростков были убиты, женщин и девочек обратили в сексуальное рабство, а многих мальчиков забрали из семей и
По данным ООН, в плену ИГ до сих пор может оставаться до полутора тысяч езидских женщин и девочек.
Некоторые юристы при ООН считают, что действия ИГ в отношении езидов содержат признаки геноцида.
Курдские повстанцы отбили большинство территорий, где прежде жили езиды, в 2015 году, однако многих езидских пленных боевики переместили в другие регионы.
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Где они содержались и каким образом освободились - бежали сами или кто-то вызволил их из плена, - в ООН не сообщают - как объясняется, чтобы не помешать освобождению...
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