﻿ Тони Блэр заявил о желании вернуться в политику из-за Brexit. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тони Блэр заявил о желании вернуться в политику из-за Brexit

01.05.2017 09:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал, что выход страны из Европейского союза побуждает его вернуться в политику. Об этом он рассказал в интервью The Daily Mirror.


Фото: Reuters

«Brexit стал для меня прямой мотивацией более активно заниматься политикой. Нужно выполнять эту работу, и я буду это делать», — сказал он.

По словам Блэра, он собирается принимать активное участие в организации политических дебатов. ​При этом бывший премьер заявил, что он не бросит работу в своем благотворительном фонде, чтобы вновь стать членом британского парламента.

«Не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал. Это бы означало, что я не забочусь об этой стране, а это не так», — рассуждает бывший премьер-министр.

Блэр уверен, что британцы могут передумать выходить из ЕС, когда они увидят положения конечной сделки по Brexit.

В начале марта The Mail on Sunday со ссылкой на источники писала, что Блэр в Вашингтоне участвовал в тайных переговорах, в ходе которых обсуждалась его работа в команде американского президента Дональда Трампа. Среди должностей, которые, по данным издания, были предложены экс-премьеру — посланник мира на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь бывшего премьера сначала отказалась комментировать эти сведения, а затем назвала их «выдумкой».

И хотя Блэр не имеет права занимать официальные должности в Белом Доме, Трамп может назначить его своим помощником, учитывая его политический опыт. Ранее он был посланником на Ближнем Востоке «квартета», куда входил ЕС, США, Россия и ООН.

В середине марта Блэр заявил о создании Института глобальных перемен для борьбы с «пугающим авторитарным популизмом». По его мнению, это сбивает западные страны с демократического пути. Он объяснил, что среди целей института — обучение политиков, как бороться с противниками глобализации и как перестроить центристское политическое движение. В то же время в том интервью The Guardian он заявлял, что не возвращается в политику.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блэр уверен, что британцы могут передумать выходить из ЕС, когда они увидят положения конечной сделки по Brexit.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Польше задержан обвиняемый в военных преступлениях на Донбассе гражданин Австрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика