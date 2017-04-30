В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,22%, до 49,22 долларов за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,31%, до 51,89 долларов за баррель.