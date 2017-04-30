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Мировые цены на нефть снижаются
01.05.2017 11:06 — Новости Мира | Tut.by
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.
Июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,22%, до 49,22 долларов за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,31%, до 51,89 долларов за баррель.
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В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.
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