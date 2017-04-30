Глава Молдовы Игорь Додон выступил в понедельник на первомайском митинге и заявил, что не позволит заменить в стране День Победы, который отмечается 9 мая, на какой-то другой праздник. Он также призвал граждан выйти на марш Победы, чтобы продемонстрировать свое единство под флагом борьбы с «чумой XX века», передает РИА «Новости».



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«Вчера была очень важная дата — годовщина, когда знамя Победы в 45-м году поднялось над рейхстагом. Сегодня с нами (в первомайском шествии) прошел от Академии наук до этой площади ветеран, которому уже 91 год. Мы через несколько дней будем праздновать День Победы. Никто Победу у нас не отберет! Обещаю, что как мы праздновали День Победы 9 мая, так и будет», — сказал Игорь Додон.

Он подчеркнул, что «9 мая — это День Победы для большинства граждан страны, для каждого человека».

«Не позволим, чтоб его поменяли на какие-то другие праздники. Давайте 9 мая соберемся здесь и пройдем маршем Победы. Ради наших дедов, ради родственников, ради них мы обязаны сохранить День Победы. Они воевали за нас, они обеспечили, чтобы 9 мая мы праздновали День Победы. Давайте их не подведем», — отметил Додон.

Ранее президент Молдовы говорил, что не собирается утверждать одобренный парламентом страны законопроект, который предполагает совместить 9 мая сразу два праздника — День Победы и День Европы.

«С одной стороны, у нас есть поколения людей, празднующих День Победы, с другой стороны, есть люди, которые празднуют День Европы. Данный проект призван консолидировать общество», — объяснил суть инициативы спикер молдавского парламента Андриан Канду.

С ним в корне не согласен президент. «Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 Мая Днем Европы. Намерен заблокировать его промульгацию. В Молдавии 9 Мая мы праздновали и будем праздновать День Победы. Память наших героических предков, освободивших мир от фашизма, для нас священна», — написал Додон на своей страничке в Facebook.

Предполагается, что Додон встретит День Победы в Москве, куда он вылетит по приглашению президента России, пишет EADaily.

Добавим, что Игорь Додон, победивший на президентских выборах в ноябре 2016 года, уже не раз выступал с пророссийских позиций. Первым делом он освятил свою резиденцию и распорядился снять с нее флаг ЕС. Уже в январе 2017 года Додон прибыл в Москву с официальным визитом и осудил соглашение, которое Молдавия подписала с ЕС в 2014 году. Он заявил, что новое правительство может отменить его после парламентских выборов 2018 года.

Месяц спустя Додон пообещал закрыть бюро НАТО, если оно откроется в Молдове.