Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в марте 2017 года средняя зарплата в стране составила 6572 гривны (255 долларов). Об этом он написал в твиттере .

«Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн», — написал премьер.

Как следует из графика, который опубликовал Гройсман, в январе этого года этот показатель составлял 6008 гривен, а в феврале — 6209 гривен.



