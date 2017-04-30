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Премьер Гройсман обрадовался средней зарплате в Украине в марте

01.05.2017 17:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в марте 2017 года средняя зарплата в стране составила 6572 гривны (255 долларов). Об этом он написал в твиттере.

«Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн», — написал премьер.

Как следует из графика, который опубликовал Гройсман, в январе этого года этот показатель составлял 6008 гривен, а в феврале — 6209 гривен.


 

 
Теги: Новости
 
 
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Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн

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