﻿ Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания для разрешения политического кризиса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания для разрешения политического кризиса

02.05.2017 01:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках своих конституционных полномочий созывает Национальное учредительное собрание. Об этом сообщает телеканал El Nacional.


Фото: Reuters

Учредительное собрания созывается для реформирования венесуэльского государства, реформирования правовой системы, а также Конституции с целью достижения мира в республике, отмечает телеканал.

Мадуро отметил, что прибег к статье 347 конституции Венесуэлы, потому что хочет, чтобы в парламенте страны были представители «рабочего класса, а не элит». В ближайшее время глава кабинета министров подпишет соответствующий указ.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал не подчиняться решению президента и продолжить выступления на улицах. В своем Twitter он назвал созыв Учредительного собрания «конституционным мошенничеством диктатора Мадуро». «Народ — на улицы, чтобы не подчиняться подобному сумасшествию», — написал Каприлес. Он также заявил, что оппозиция «не примет продолжения мадуристского переворота» и обвинил Мадуро в намерении «убить конституцию боливарианской республики».

С начала апреля в Венесуэле продолжаются беспорядки, вызванные решением Верховного суда страны прекратить полномочия Национальной ассамблеи, в которой сформировалась оппозиционное кабмину большинство. Протестные акции нередко перетекали в столкновения с полицией. В ходе беспорядков в стране погибли 29 человек, более 400 получили ранения, сотни были задержаны, сообщает Rueters.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В продолжающихся с начала апреля протестах против власти погибли уже 29 человек

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика "Исламское государства"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика