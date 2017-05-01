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CNN: сотрудница ФБР США в Сирии вышла замуж за боевика "Исламское государства"

02.05.2017 00:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Сотрудница Федерального бюро расследований США, имевшая допуск к секретной информации, в 2014 году отправилась в Сирию, где вышла замуж за боевика террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания CNN.

По сведениям ее источников, имя сотрудницы — Даниэла Грин. В бюро она, в частности, выполняла обязанности переводчика. Мужчину, ставшего ее супругом, зовут Денис Кусперт. По данным телекомпании, он относился к числу влиятельных боевиков ИГ, отвечал за вербовку через интернет новых сторонников группировки, а также участвовал в съемках видеороликов пропагандистского содержания, на одном из которых он держал в руках отрезанную человеческую голову.

Как отмечает телекомпания, Грин предупредила Кусперта о том, что власти начали в отношении него расследование. При этом через несколько недель после замужества женщина, по всей видимости, осознала, что совершила ошибку и вернулась в США. Она согласилась сотрудничать с американскими спецслужбами, а также признала себя виновной в том, что давала ложные показания, касающиеся международного терроризма.

Грин была приговорена к двум годам тюрьмы и была освобождена летом 2016 года. По оценке CNN, в связи с произошедшим возникает вопрос, не обошлось ли Министерство юстиции США с женщиной слишком мягко.

В октябре 2015 года Пентагон опубликовал заявление, в котором говорилось, что Кусперт был уничтожен в результате авиаудара недалеко от города Ракка — главного плацдарма ИГ в Сирии. В августе 2016 года военное ведомство признало, что в действительности Кусперт выжил. О дальнейшей судьбе боевика не сообщается.

 
 
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Сотрудница Федерального бюро расследований США, имевшая допуск к секретной информации, в 2014 году отправилась в Сирию, где вышла замуж за боевика террористической...

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