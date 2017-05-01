Официальный портал правовой информации опубликовал подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи карты «Мир».





В соответствии с текстом документа банки будут обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов — карт «Мир» во всех устройствах, которые осуществляют расчет с использованием платежных карт с 1 июля 2017 года.

В законе оговаривается, что руководство банков будет обязано, начиная с указанной даты, выдавать карту при обращении бюджетников за открытием нового счета, который требует использования платежных карт.

Большая часть россиян (70%) заявили, что они не заинтересованы в получении карты «Мир». Об этом сообщается в опросе ВЦИОМ.

Как стало известно, 17% из тех, кто не желает заводить карту «Мир», заявили об отсутствии подробных сведений о ней, а 20% респондентов не понимают, для чего она нужна.

Уточняется, что каждый четвертый россиянин не видит необходимости в получении данной карты.

В опросе указали, что 78% граждан России являются держателями одной или нескольких банковских карт.