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Космическая разведка зафиксировала в КНДР новую платформу для испытания ракет для подлодок

02.05.2017 06:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Полупогружаемая в воду платформа для испытания баллистических ракет для подводных лодок зафиксирована на военной верфи в порту Нампхо на западном побережье КНДР. Об этом сообщил во вторник аналитический сайт 38 North, который занят сбором и обработкой сообщений о военных программах Пхеньяна — в основном на основе анализа снимков космической разведки.

На полученной им фотографии от 19 апреля зафиксирована испытательная баржа-платформа длиной 22 метра. Такая же ранее была использована в районе порта Симпхо на восточном побережье КНДР для испытания баллистических ракет для подводных лодок, которые по западной классификации именуются KN-11. Одна из них была продемонстрирована недавно на военном параде в Пхеньяне.

Эксперты 38 North полагают, что появление второй платформы подобного типа может свидетельствовать об активизации в КНДР программы разработки баллистических ракет для подводных лодок. Специалисты сайта утверждают также, что эти полупогружаемые баржи напоминают конструкции, которые использовались в СССР для таких же ракетных испытаний.

 
 
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На полученной им фотографии от 19 апреля зафиксирована испытательная баржа-платформа длиной 22 метра.

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