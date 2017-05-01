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Госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе
02.05.2017 06:26 — Новости Мира | Tut.by
В ближайшие месяцы в Европе сохраняется высокий уровень террористической угрозы. Соответствующее предупреждение для граждан США выпустил Госдеп.
Ведомство отметило, что последние теракты во
Особо опасными объектами с точки зрения террористической угрозы, по мнению Госдепа, остаются туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки, государственные учреждения и все объекты туристической инфраструктуры. При нападении террористы могут использовать как взрывчатку, так и огнестрельное оружие, а также транспортные средства и холодное оружие.
В связи с угрозой, дипломаты попросили сограждан внимательно следить за новостями, публикуемыми в СМИ и на сайтах региональных представительства США, а также следовать инструкциям местных властей. также при поездка в Европу гражданам США рекомендуется оставаться на связи с родными и быть готовыми к неожиданным обыскам.
В Вашингтоне подчеркнули, что США и профильные ведомства европейских стран делают все возможное для предотвращения террористической угрозы.
Ранее стало известно о том, что
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Особо опасными объектами с точки зрения террористической угрозы, по мнению Госдепа, остаются туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки,...
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