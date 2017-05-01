﻿ Госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе

02.05.2017 06:26 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ближайшие месяцы в Европе сохраняется высокий уровень террористической угрозы. Соответствующее предупреждение для граждан США выпустил Госдеп.


Фото: Reuters

Ведомство отметило, что последние теракты во Франции, России, Швеции и Великобритании демонстрируют возможность «Аль-Каиды» и «Исламского государства», а также связанных с ним организаций организовывать нападения в Европе. «Американские граждане должны всегда быть готовыми к тому, что пособники террористов или независимые экстремисты могут проводить атаки без предупреждения», — говорится в заявлении.

Особо опасными объектами с точки зрения террористической угрозы, по мнению Госдепа, остаются туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки, государственные учреждения и все объекты туристической инфраструктуры. При нападении террористы могут использовать как взрывчатку, так и огнестрельное оружие, а также транспортные средства и холодное оружие.

В связи с угрозой, дипломаты попросили сограждан внимательно следить за новостями, публикуемыми в СМИ и на сайтах региональных представительства США, а также следовать инструкциям местных властей. также при поездка в Европу гражданам США рекомендуется оставаться на связи с родными и быть готовыми к неожиданным обыскам.

В Вашингтоне подчеркнули, что США и профильные ведомства европейских стран делают все возможное для предотвращения террористической угрозы.

Ранее стало известно о том, что британская полиция усилила слежение за подозреваемыми в террористической деятельности. Причиной стало то, что правоохранительные органы заподозрили, что в Великобритании могут быть совершены еще два теракта.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особо опасными объектами с точки зрения террористической угрозы, по мнению Госдепа, остаются туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Космическая разведка зафиксировала в КНДР новую платформу для испытания ракет для подлодок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика