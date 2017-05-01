В ближайшие месяцы в Европе сохраняется высокий уровень террористической угрозы. Соответствующее предупреждение для граждан США выпустил Госдеп.



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Ведомство отметило, что последние теракты во Франции , России , Швеции и Великобритании демонстрируют возможность «Аль-Каиды» и «Исламского государства», а также связанных с ним организаций организовывать нападения в Европе. «Американские граждане должны всегда быть готовыми к тому, что пособники террористов или независимые экстремисты могут проводить атаки без предупреждения», — говорится в заявлении.

Особо опасными объектами с точки зрения террористической угрозы, по мнению Госдепа, остаются туристические достопримечательности, транспортные узлы, рынки, государственные учреждения и все объекты туристической инфраструктуры. При нападении террористы могут использовать как взрывчатку, так и огнестрельное оружие, а также транспортные средства и холодное оружие.

В связи с угрозой, дипломаты попросили сограждан внимательно следить за новостями, публикуемыми в СМИ и на сайтах региональных представительства США, а также следовать инструкциям местных властей. также при поездка в Европу гражданам США рекомендуется оставаться на связи с родными и быть готовыми к неожиданным обыскам.

В Вашингтоне подчеркнули, что США и профильные ведомства европейских стран делают все возможное для предотвращения террористической угрозы.

Ранее стало известно о том, что британская полиция усилила слежение за подозреваемыми в террористической деятельности. Причиной стало то, что правоохранительные органы заподозрили, что в Великобритании могут быть совершены еще два теракта.