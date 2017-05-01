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Встреча Путина и Эрдогана: три камня преткновения между Анкарой и Москвой
02.05.2017 07:02 — Новости Мира | Tut.by
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут вторые личные переговоры меньше чем за два месяца. Последняя встреча состоялась 10 марта в Москве, а уже 3 мая Путин ожидает приезда Эрдогана в Сочи. Стороны будут обсуждать экономические отношения, говорится в официальном сообщении о переговорах.
Долгое время экономические связи двух стран развивались исключительно позитивно, пока Турция не нанесла, по выражению Путина, «удар в спину» Москве,
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Часть продуктовых санкций уже снята — в частности, разрешен импорт цитрусовых, капусты, гвоздики, косточковых, лука. Но эмбарго не снято полностью: поставки огурцов, яблок и груш по-прежнему находятся под запретом. По оценкам турецких производителей, возможный объем поставок сельскохозяйственной продукции в условиях санкций составляет лишь 15 процентов от прежнего, досанкционного.
Турция закрыла рынок для российского зерна
Но Анкара не стала пассивно принимать российские санкции. Россия в ответ потеряла крупный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, после того как Турция ввела высокие пошлины на ее экспортные сельхозпродукты — зерно, бобовые и подсолнечное масло. Ставки возросли от 9 до 130 процентов! Так что теперь фактически этот главный после Египта импортер российского зерна и важный рынок для масла оказался российским поставщикам недоступен.
Потери серьезные. Из-за пошлин на поставки в Турцию Россия потеряла до полутора миллиардов долларов, говорится в апрельском выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России», представленном группой экспертов-экономистов.
Разногласия из-за судьбы Асада
Если снятие взаимных торговых ограничений представляется относительно простым делом, то договориться о том, как урегулировать конфликт в Сирии, — куда сложнее. Турция и Россия участвуют в военных действиях на сирийской территории, у каждой страны свои интересы и представления о том, как может выглядеть послевоенное устройство этой страны.
И ключевую роль в этих представлениях играет судьба сирийского президента Башара Асада. Власти Турции, как и в начале конфликта, считают, что Асад должен уйти как можно скорее и тем самым открыть дорогу внутрисирийскому примирению. «В Сирии не может быть решения, пока Асад сохраняет власть», — заявил Эрдоган на днях в интервью агентству Reuters.
Россия заявляет, что за Асада не держится. Сам Эрдоган говорит, что обсуждал этот вопрос с Путиным. Последний, по его словам, заявил, что адвокатом Асада не является.
Но, по факту, Россия поддерживает сирийского президента у власти, помогая ему бороться со своими вооруженными противниками. Официально в Москве не видят альтернативы своим действиям в Сирии. «Асад — легитимный руководитель страны, армия которой воюет с боевиками, контролирующими большую часть территории республики», — заявил на днях пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Россия занимается, по его словам, поддержкой антитеррористической борьбы: «Поэтому ставить вопрос о том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а, следовательно, перестала поддерживать его усилия по борьбе с ИГИЛ, ну, достаточно абсурдно».
Войска Башара Асада с марта 2011 года воюют с десятками различных вооруженных группировок — состоящих как из представителей светской оппозиции, так и из радикальных исламских экстремистов. В вооруженный конфликт в той или иной степени втянуты несколько государств, включая Иран, Турцию, Россию, США.
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут вторые личные переговоры меньше чем за два месяца.
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