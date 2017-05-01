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Противники Мадуро устроили марш пустых кастрюль в Каракасе

02.05.2017 07:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Сторонники венесуэльской оппозиции в ночь на вторник устроили марш пустых кастрюль в столице Венесуэлы Каракасе. Так они выражают свой протест против решения президента страны Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.


Фото: Reuters

Тысячи венесуэльцев бьют в пустые кастрюли, выражая свое несогласие с новыми инициативами Мадуро. К проведению марша призвала оппозиционная коалиция «Блок демократического единства», контролирующая парламент страны. Сведений о столкновениях с правоохранительными органами не поступало.

В понедельник в Венесуэле прошли многотысячные уличные акции протеста против политики властей. Только в Каракасе в ходе них пострадали порядка 40 человек.


Фото: Reuters

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Согласно подсчетам неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум», за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.

 
 
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С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией.

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