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В КНДР маневры бомбардировщиков США назвали толчком к ядерной войне
02.05.2017 10:15 — Новости Мира | Tut.by
В Северной Корее заявили, что учения с использованием бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer в Южной Корее подталкивают напряженную ситуацию на полуострове к ядерной войне, передает
Агентство ЦТАК сообщило, что бомбардировщики США отработали удары по важнейшим объектам КНДР в то время, как президент Трамп «и другие американские разжигатели войны призывают нанести превентивный удар по Северной Корее».
«Эта безрассудная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к ядерной войне», — сказано в сообщении.
Ранее агентство «Ренхап» со ссылкой на Минобороны Южной Кореи
Также сегодня сообщалось о готовности системы американской противоракетной обороны THAAD,
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после очередных
Накануне Трамп
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"Эта безрассудная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к ядерной войне", - сказано в сообщении.
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