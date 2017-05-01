В Северной Корее заявили, что учения с использованием бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer в Южной Корее подталкивают напряженную ситуацию на полуострове к ядерной войне, передает Reuters со ссылкой на агентство ЦТАК.



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Агентство ЦТАК сообщило, что бомбардировщики США отработали удары по важнейшим объектам КНДР в то время, как президент Трамп «и другие американские разжигатели войны призывают нанести превентивный удар по Северной Корее».

«Эта безрассудная провокация подталкивает ситуацию на Корейском полуострове к ядерной войне», — сказано в сообщении.

Ранее агентство «Ренхап» со ссылкой на Минобороны Южной Кореи сообщило о совместных учениях в стране с американскими летчиками. В учениях задействовали два бомбардировщика B-1B Lancer с авиабазы на острове Гуам в Тихом, а также палубную авиацию авианосца «Карл Винсон», который на прошлой неделе вошел в Японское море.

Также сегодня сообщалось о готовности системы американской противоракетной обороны THAAD, развернутой в Южной Корее, к перехвату ракет.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после очередных ракетных испытаний КНДР 6 марта. Президент США Дональд Трамп заявил о « плохом поведении » лидера КНДР Ким Чен Ына и пообещал разобраться с этим. С тех пор стороны обмениваются угрозами в применении силы и ядерного оружия.

Накануне Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном при «нужных обстоятельствах», а также назвал его «несомненно, довольно умным парнем».