За 2016 год американские военнослужащие сообщали о сексуальных посягательствах со стороны сослуживцев 6172 раза. Эту статистику обнародовал в понедельник Пентагон на своем официальном сайте. При этом в военном ведомстве, опираясь на данные анонимных опросов, полагают, что число изнасилований существенно снизилось.



Фото: Wikimedia Commons

Командование отмечает неуклонный рост фиксируемых преступлений на сексуальной почве. В 2015 году в армию США поступили 6082 таких обращения. А в 2012 году подобных сигналов было лишь 3604, передает Reuters .

При этом анонимный опрос показал, что в 2016 году 14 900 американских военных были изнасилованы или подверглись сексуальным домогательствам. В то же время в 2014 году было зафиксировано 20 300 таких случаев. Таким образом, за два года, прошедшие между двумя опросами, количество сексуальных преступлений снизилось на четверть.

«Мы считаем, что увеличение показателей отчетности — это индикатор возрастающего доверия к нам и нашей системе поддержки», — сказала помощник главы Минобороны по боевой подготовке Элизабет Ван Уинкл.

Впрочем, сенатор Кирстен Элизабет Рутник Джиллибранд считает иначе. По ее мнению, сексуальные посягательства по-прежнему остаются «бичом» для армии США, пишет Reuters. Об этом свидетельствует не столько количество фиксируемых преступлений, сколько распространенное в армии отношение к жертвам насилия.

Согласно статистике, 58% пострадавших от рук «армейских» насильников испытывали репрессии и давление за сообщения об этих преступлениях. Причем все чаще на изнасилования жалуются мужчины. А многие из них недовольны и тем, какую поддержку они получили после заявлений о совершении в отношении них преступлений.

«Борьба с сексуальным насилием и связанными с этим дисциплинарными проступками в армии далеко не закончена. Мы не путаем прогресс с успехом», — добавила Элизабет Ван Уинкл.

На усилении борьбы с этим позорным явлением настаивает и контр-адмирал Энн Берхардт, возглавляющая управление Минобороны по предотвращению и борьбе с сексуальными посягательствами.

Недавно большой скандал разразился вокруг корпуса морской пехоты США. Как оказалось, морпехи создали в соцсети Facebook закрытую группу Marines United, в которой выкладывали фотографии женщин-сослуживцев интимного характера, сопровождая эти снимки похабными и женоненавистническими комментариями.