Посольство Украины в США сообщило, что американский конгресс в 2017 году предоставит Киеву 560 млн долларов. Между тем в соответствующем документе на сайте Конгресса названа сумма в 410 млн долларов.



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Конгресс Соединенных Штатов Америки выделит Украине в 2017 году 560 млн долларов. Об этом во вторник, 2 мая, заявило посольство Украины в США со ссылкой на данные консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях, представленного в Конгрессе США.

Как говорится в сообщении дипломатического ведомства на странице в Facebook, «на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) — не менее 238 млн долларов».

Между тем, из опубликованного на странице Конгресса США консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2017 год следует, что помощь Украине составит 410,465 млн долларов. При этом на военную помощь и поддержку политики безопасности Киеву будет предоставлено 85 млн долларов.