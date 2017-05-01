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Конгресс США выделит Украине в 2017 году сотни миллионов помощи
02.05.2017 14:10 — Новости Мира | Tut.by
Посольство Украины в США сообщило, что американский конгресс в 2017 году предоставит Киеву 560 млн долларов. Между тем в соответствующем документе на сайте Конгресса названа сумма в 410 млн долларов.
Конгресс Соединенных Штатов Америки выделит Украине в 2017 году 560 млн долларов. Об этом во вторник, 2 мая, заявило посольство Украины в США со ссылкой на данные консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях, представленного в Конгрессе США.
Как говорится в
Между тем, из опубликованного на странице Конгресса США консолидированного
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Посольство Украины в США сообщило, что американский конгресс в 2017 году предоставит Киеву 560 млн долларов. Между тем в соответствующем документе на сайте Конгресса...
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