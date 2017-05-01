Кандидата в президенты Франции от крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен обвинили в использовании речи ее соперника Франсуа Фийона, проигравшего в первом туре выборов. Представитель партии Ле Пен в ответ заявил, что это был не плагиат, а цитата с намеком.



Фото: Reuters

На сходство речей первым обратил внимание французский сатирический канал в YouTube Ridicule TV, сделавший видеоролик, в котором отрывки из речей Ле Пен и Фийона почти идеально накладываются один на другой.

«Есть такой рейнский рубеж — самый открытый, самый опасный и самый многообещающий — германский мир, с которым мы так часто вступали в конфликт и с которым нам еще предстоит так тесно сотрудничать», — приводит агентство Рейтер отрывок из речи Фийона, произнесенной им перед сторонниками 15 апреля.

«Рейнский рубеж, самый открытый и многообещающий, германский мир, с которым нам предстоит плотно сотрудничать, если мы сохраним с ним отношения союзников, а не превратимся в хозяина и подчиненного», — цитирует агентство отрывок из речи Ле Пен.

Как отмечает французская газета Liberation, на этом отрывке сходства не заканчиваются. Таких отрывков три. Как и обращение Фийона, речь Ле Пен была построена на рассуждениях о границах и соседях Франции и об «особом пути» страны.

Кроме того, Ле Пен использовала те же цитаты из Жоржа Клемансо и писателя Андре Мальро, что и ее соперник на выборах.

Представитель партии Ле Пен «Национальный фронт» Флориан Филиппо в эфире французского телевидения заявил, что Ле Пен цитировала Фийона умышленно, чтобы послать сигнал сторонникам выбывшего в первом раунде президентских выборов кандидата.

По словам Филиппо, цитируя умеренного политика Фийона, Ле Пен хотела показать, что разделяет его взгляды и что к ней не стоит относиться как к сектантке.

Марин Ле Пен, на время выборов отошедшая от руководства крайне правой партией «Национальный фронт», и центрист Эммануэль Макрон вышли во второй тур президентских выборов, который состоится в ближайшее воскресенье.

Макрон выступает за единую Европу и реформу Евросоюза. Ле Пен играет на националистических настроениях, выступает за закрытие границ от мигрантов и допускает в случае победы проведение референдума о выходе из ЕС.

Согласно опросам общественного мнения, Макрон опережает Ле Пен примерно на 20%. Выдвиженец от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в первом туре набрал около 19% и выбыл из гонки.