2 мая канцлер Германии Ангела Меркель посетила с визитом президента России Владимира Путина в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в Украине, Сирии, подготовку к саммиту G20, также затронули тему с правами геев в Чечне.



Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента России

Стороны высказались за дальнейшее следование минским соглашениям по Украине, Меркель заявила, что не видит необходимости заключать новые соглашения. Также главы государств отметили свою работу в рамках «нормандского формата» и то, что находятся в постоянном контакте по данному вопросу.

Путин высказал озабоченность происходящим сегодня в Украине. По его мнению,

необходимо добиться прямого диалога Киева и Донбасса, передает ТАСС .

«Нужно в конце-концов добиться, чтобы представители киевской власти и представители этих непризнанных республик (Луганской и Донецкой) оказались за одним столом переговоров», — заявил он.

Путин считает, что «киевские власти упустили шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие возможности внутриполитические». Он также подчеркнул, что территории Донбасса никто не пытался отделить. По его мнению, это делают власти Украины при помощи различных блокад

«Там (в ДНР и ЛНР) никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты. Просто киевские власти по сути изъяли из оборота национальную украинскую валюту, и в этих республиках, на этих территориях ничего не оставалось людям другого делать как ввести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе и российского рубля, но, имея в виду особые хозяйственные связи, он, конечно, доминирует», — пояснил президент России.



Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента России

Что касается Сирии, то Путин осудил любое применение химического оружия и призвал провести тщательное расследование инцидента в сирийском Хан-Шейхуне.

«Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели сирийцев нужно, безусловно, найти и наказать», — заявил он на совместной с канцлером пресс-конференции.

Президент отметил, что стороны выступают за мирное решение сирийского вопроса под эгидой ООН. Путин также заявил о поддержании контактов с США по урегулированию ситуации в Сирии.

«Мы находимся в контакте с нашими американскими партнерами, и надеюсь, что достигнем там понимания по поводу совместных шагов в очень важном и очень чувствительном направлении в международной политике сегодня», — сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции рассказала, что попросила Путина оказать на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне после расследования журналистов «Новой газеты» о похищениях и убийствах гомосексуалистов.

«Мы получили очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние на сохранение прав меньшинств», — сказала она.