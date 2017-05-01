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Франсуа Фийон объявил о своем уходе из политики
02.05.2017 18:34 — Новости Мира | Tut.by
Экс-кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что намерен отойти от политической деятельности. По словам Фийона, теперь он становится «рядовым борцом».
Бывший кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил на встрече с избирателями в Париже, что намерен отойти от политической жизни и выходит из партии, передает
«Я ухожу, снова становлюсь рядовым борцом, таким же, как и другие, который, однако, не пасует перед реальностью», — сказал Фийон. Он также заявил, что не собирается участвовать в выборах в Национальное собрание, которые пройдут в стране в июне.
Первый тур выборов президента Франции
Экс-премьер Франции Франсуа Фийон долгое время рассматривался как фаворит предвыборной гонки и лидировал в опросах общественного мнения, однако на фоне политического скандала, связанного с обвинениями его жены Пенелопы в фиктивном трудоустройстве на позицию его помощницы и незаконном получении зарплаты, сумел набрать только 19,91% голосов. Фийон признал свое поражение на выборах и сообщил, что будет голосовать за Макрона.
Обращаясь к избирателям, которым предстоит проголосовать во время второго тура президентских выборов 7 мая, Фийон призвал их руководствоваться «здравым смыслом» при голосовании. «Программа „Национального фронта“ в сфере экономики неизбежно разорит Францию», — сказал он и призвал центристов и правых в рядах партии «Республиканцы» сплотиться перед лицом партии Марин Ле Пен.
«И правые, и центристы — мы исповедуем одни и те же ценности, и лишь они имеют смысл, защищайте их», — сказал Фийон. «Мы должны оставаться едиными, баллотируясь в парламент каждый под своим флагом. Вы должны бороться за свои идеалы и убеждения, а не за откидные кресла в Национальной ассамблее», — отметил он.
Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая.
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По словам Фийона, теперь он становится "рядовым борцом".
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