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Минобороны России: главным "доказательством" HRW стало фото макета боеприпаса из музея ВС РФ
02.05.2017 19:26 — Новости Мира | Tut.by
Главным «доказательством» Human Rights Watch (HRW) по химоружию в Сирии стала фотография макета боеприпаса из музея ВС РФ в Москве, сообщили в Минобороны.
Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и никогда не снаряжались зарином, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Таким образом он прокомментировал
«Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века», — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. Кроме того, отмечает российское военное ведомство, «боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином».
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