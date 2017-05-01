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Минобороны России: главным "доказательством" HRW стало фото макета боеприпаса из музея ВС РФ

02.05.2017 19:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Главным «доказательством» Human Rights Watch (HRW) по химоружию в Сирии стала фотография макета боеприпаса из музея ВС РФ в Москве, сообщили в Минобороны.


Снимки из доклада HRW

Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и никогда не снаряжались зарином, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Таким образом он прокомментировал доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в котором говорится, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун были обнаружены осколки советской авиабомбы.

«Советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были утилизированы еще в 60-х годах прошлого века», — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. Кроме того, отмечает российское военное ведомство, «боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином».

 
 
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Ранее правозащитная организация утверждала, что на месте предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхун обнаружены осколки авиабомбы, которая идентифицирована как...

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