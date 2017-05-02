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Путин и Трамп по телефону обсудили ситуацию в Сирии и КНДР

02.05.2017 22:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону перспективы координации действий в борьбе с международным терроризмом в контексте ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«2 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

«Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. Имеется в виду, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Саммит G20

Президенты РФ и США также обсудили организацию личной встречи в привязке к саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита Группы двадцати 7−8 июля в Гамбурге. Беседа носила деловой и конструктивный характер», — говорится в сообщении.

Ситуация на Корейском полуострове

Президент в разговоре с президентом США по ситуации на Корейском полуострове призвал к сдержанности и снижению напряженности.

«Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Условлено наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы», — говорится в сообщении.

 
 
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"Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

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