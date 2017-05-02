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В здании парламента Македонии нашли самодельное взрывное устройство
03.05.2017 06:18 — Новости Мира | Tut.by
Самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено полицией в здании Собрания Македонии в городе Скопье, сообщает в среду, 3 мая,
По данным портала, начальник службы безопасности парламента Горан Ярчевски сообщил в полицию, что в коридоре на первом этаже найден газовый баллон для заправки зажигалок с привязанной к нему петардой с запалом. Прибывшая полиция провела обезвреживание.
Отмечается, что во время обнаружения самодельной бомбы на улице у здания Собрания проходила демонстрация и располагался полицейский кордон. В пресс-службе МВД пока не прокомментировали произошедшее.
В четверг, 27 апреля, в Скопье начались массовые беспорядки, после того как большинством голосов депутатов Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и их партнеров по коалиции спикером Собрания был
Хафери стал первым этническим албанцем на посту спикера парламента Македонии после того, как эта балканская страна получила независимость от Югославии в 1991 году. Этнические албанцы составляют треть населения Македонии.
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Отмечается, что во время обнаружения самодельной бомбы на улице у здания Собрания проходила демонстрация и располагался полицейский кордон.
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