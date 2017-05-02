Всемирный банк (ВБ) одобрил решение предоставить Украине новый заем на сумму $ 150 млн, сообщила пресс-служба банка. Деньги предназначены на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт.

«Украина обладает креативным и уникальным деловым потенциалом и может производить высококачественную конкурентоспособную продукцию», — заявил директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. «Однако многочисленные препятствия ограничивают возможности Украины в экспорте. Одним из них является нехватка финансирования. Доступ к долгосрочному финансированию для предприятий малого и среднего бизнеса поможет стране увеличить экспорт и будет способствовать оживлению экономического роста в Украине», — добавил он.

Ожидается, что проект будет реализован Укрэксимбанком, который предоставит субкредиты украинским банкам, которые будут участвовать в программе. Те, в свою очередь, будут финансировать украинские предприятия-участники программы.

Ранее, 2 мая, об обсуждении Всемирным банком вопроса о выделении Украине $ 150 млн по программе финансовой помощи сообщали источники «РИА Новости». ТАСС, в свою очередь, ранее писал, что решение об утверждении нового заемного проекта для Украины ВБ должен был одобрить по упрощенной процедуре еще 31 марта.

Однако за несколько дней до этого, 28 марта, по информации источников агентства во Всемирном банке, сотрудников кредитной организации уведомили, что «по запросу высшего административного руководства ВБ» обсуждение этого вопроса будет проходить в обычном порядке на заседании совета директоров банка. Оно, как поясняли источники агентства, было назначено на 2 мая.

По информации представителей Укрэксимбанка, целью этого проекта ВБ является «долгосрочное финансирование <…> экспортноориентированных предприятий малого и среднего бизнеса». «Совет исполнительных директоров Всемирного банка рассмотрит его [проект займа] в конце первого квартала 2017 года», — говорилось в опубликованном в октябре прошлого года сообщении на сайте украинской кредитной организации.​