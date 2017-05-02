Телефонный разговор, состоявшийся накануне вечером между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, не привел к прорыву. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, телефонный разговор длился около 30 минут и был инициирован Путиным. Чиновник добавил, что во время разговора прорыва не произошло, и администрация Трампа не уверена, что Москва серьезно относится к разрешению сирийского конфликта.

Кроме того, как отметил собеседник издания, конкретных договоренностей о личной встрече двух президентов на саммите G20 в июле, в ходе разговора также не достигнуто.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 2 мая . Это их первая беседа после того, как Вашингтон нанес ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Штаты возложили на Башара Асада. Россия же призывала к полному и непредвзятому расследованию инцидента.

Говоря об итогах состоявшейся телефонной беседы Кремль заявил, что лидеры обсудили перспективы сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом в Сирии.

«Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии», — говорилось в сообщении Кремля. Также стороны обсудили «опасную ситуацию на Корейском полуострове». Также Путин и Трамп высказались «в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита „Группы двадцати“ 7−8 июля в Гамбурге». «Беседа носила деловой и конструктивный характер», — дала оценку разговору пресс-служба российского президента.

Белый дом в свою очередь назвал разговор двух президентов «очень хорошим». «Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что конфликт в Сирии продолжается слишком долго и что все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию», — говорилось в сообщении Белого дома.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позднее также дал свою оценку состоявшемуся разговору между двумя лидерами. Он заявил, что диалог Трампа м Путина был «очень-очень конструктивным», продуктивным и позволил обменяться главам государств мнениями по многим вопросам. Издание Politico писало, что Тиллерсон также участвовал в телефонном разговоре. На вопрос, сколько длились переговоры президентов США и России, Тиллерсон заявил, что не следил за временем. «Так что посмотрим, к чему мы придем [после этого]», — заключил глава госдепа.

О том, что разговор между Трампом и Путиным состоится вечером 2 мая стало известно заранее. В ночь на 2 мая об этом сообщило агентство Reuters, а утром информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.