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Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборах
03.05.2017 09:04 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп ответил на слова своего соперника на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, которая ранее заявила, что она потерпела поражение из-за директора ФБР Джеймса Коми и действий России. Соответствующее заявление американский лидер разместил в своем Twitter.
«Директор ФБР Джеймс Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он позволил ей совершить много дурных поступков. Ложная история о Трампе и России была лишь предлогом для демократов, чтобы оправдаться за поражение на выборах. Но, может быть, Трамп просто провел великолепную кампанию?» — написал президент США.
Во вторник экс-госсекретарь США и кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года
Wikileaks опубликовала в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба демократки Джона Подесты. В октябре того же года директор ФБР Коми возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки.
Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.
В Москве неоднократно отвергали причастность к этим взломам.
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Президент США Дональд Трамп ответил на слова своего соперника на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон, которая ранее заявила, что она потерпела поражение...
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