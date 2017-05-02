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Американский генерал просит больше танков для сдерживания России в Европе

03.05.2017 11:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия становится все более агрессивной, поэтому в Европе необходимо усилить бронетанковые войска, заявил командующий НАТО в Европе Кертис Скапарротти.


Фото: militaryparitet.com

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти призвал США отправить в Европу больше военнослужащих и бронетехники для сдерживания «все более агрессивной России», сообщает интернет-издание The Hill.

«У России в этом регионе не только легкая, но и тяжелая техника <…> Нам нужно больше бронетанковых войск, чтобы быть уверенным, что у нас достаточно сил для сдерживания России», — заявил американский генерал на заседании подкомитета Сената США по бюджетным ассигнованиям во вторник, 2 мая.

Скапарротти также призвал сенаторов подумать об отправке в Европу дополнительных «сил поддержки», в том числе инженерных и авиационных бригад. Американский генерал уже многократно призывал США к более решительным действиям по сдерживанию «агрессивного поведения России». Только в марте он указывал на необходимость переброски в Европу дополнительных войск, техники и боеприпасов.

В настоящее время США имеют в Европе около 62 тысяч военнослужащих. В период холодной войны их численность в Европе достигала 300 тысяч.

 
 
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Скапарротти также призвал сенаторов подумать об отправке в Европу дополнительных "сил поддержки", в том числе инженерных и авиационных бригад.

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