Второй раз за неделю ВВС США произвели тестовый запуск баллистической ракеты дальнего действия Minuteman III. Об этом сообщили американские военные, передает Fox News .



Фото: military-today.com

По их данным, она была запущена с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета пролетела 6437 км и упала в Тихий океан около Маршалловых островов. Запуском дистанционно руководили военные из штата Монтана. Как отметили представители военных, пуск ракеты был запланированным и не связан с ухудшением отношений с Северной Кореей.

Как рассказала представитель ВВС США, пуски ракет планируются на три-пять лет вперед, а планирование и подготовка самого запуска могут занять целый год. Она отметила, что обычно за год производится четыре запуска.

О том, что ВВС США планируют 3 мая запустить Minuteman III, сообщал Fox News со ссылкой на трех американских чиновников.

Предыдущий запуск данной ракеты был осуществлен 26 апреля . Она пролетела 6,8 тыс. км и поразила цель на полигоне Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане. Тогда американские военные заявили, что тестовый запуск был произведен, чтобы продемонстрировать ядерный потенциал США.

LGM-30G Minuteman III стоит на вооружении США с 1970-х годов. Это единственная баллистическая ракета дальнего действия, которую используют американские военные. Ракеты Minuteman III являются частью «ядерной триады», в состав которой входят самолеты, переносящие ракеты с ядерным зарядом, и атомные подлодки. Запуск Minuteman III производится из подземных шахт. Ракеты находятся в подземных бункерах в трех военных базах в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг.

В субботу, 29 апреля, Северная Корея провела запуск своей твердотопливной ракеты. По данным американских военных, он был неудачным. Ракета взорвалась в воздухе и не успела покинуть территорию КНДР. ​