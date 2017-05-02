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Порошенко: Деньги Януковича укрепят гривну
03.05.2017 16:54 — Новости Мира | Tut.by
Конфискованные судом 1,5 млрд долларов у окружения беглого президента Украины Виктора Януковича придадут стабильности национальной валюте. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании с министром финансов Александром Данилюком и главой Национального банка Валерией Гонтаревой.
По словам Порошенко, на данный момент в госбюджет перечислены уже 1,1 млрд долларов, что укрепит финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и создаст инвестиционную привлекательность украинской экономики.
«На данный момент ни одной жалобы на решение суда не поступило. И так называемые собственники, которые бы предъявили свои претензии на эти деньги, так и не появилось», — отметил он.
Президент подчеркнул, что кроме зачисленных на счета Госказначейства 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов, и на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства. После зачисления этих средств золотовалютные резервы государства составят 18,4 млрд долларов США. Он напомнил, что в 2015 году эта сумма была меньше 5 млрд долларов.
«Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики», — подчеркнул глава государства.
По словам Данилюка, дополнительно к 1,1 млрд долларов, которые уже поступили на счета Государственного казначейства, добавляются еще 199 млн долларов в ценных бумагах, и на эту сумму будет сокращен государственный долг.
Гонтарева в свою очередь отметила, что увеличение резервов на 1,1 млрд долларов очень важно для обеспечения макрофинансовой стабильности нашего государства.
Напомним, 28 апреля было завершено
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Глава государства подчеркнул, что не объявился ни один из "владельцев" конфискованных средств времен Януковича.
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