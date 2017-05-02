Президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны сумели договорился об отмене практически всех экономических санкций, введенных Россией в отношении Турции.

По его словам, «можно говорить, что [эти ограничения уже] сняты». При этом пока сохранятся ограничения на поставку в Россию турецких томатов, а также введенный Россией визовый режим для граждан Турции.

«Мы просили наших турецких партнеров и друзей понять, что после известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте. Это связано с производством тех самых томатов», — сказал Путин.

«Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов и кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений, и так далее. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — пояснил он.

По словам Путина, Россия заинтересована в том, чтобы на полках магазинов появлялись дешевые и качественные продукты. «Но [в то же время] мы заинтересованы в том, чтобы наш сельхозсектор развивался, а те, кто взял кредиты, не оказались у разбитого корыта», — добавил он.

Объясняя визовые ограничения для турецких граждан, Путин сказал, что проблема состоит в том, чтобы улучшить взаимодействие спецслужб в связи с террористической угрозой. При этом для турецких граждан, которые постоянно бывают по делам в России, предусмотрена некоторая либерализация.

Эрдоган на совместной с Путиным пресс-конференции подтвердил прогресс на пути к полной отмене каких-либо ограничений. «Кроме помидоров мы пришли к согласию по всем вопросам. Мы хотим, чтобы турецкие помидоры оказались на российском рынке. Они вкусные и дешевые. И эти ограничения временные», — сказал он.

Инвестиции и деэскалация

В ходе переговоров два президента также обсудили строительство турецкой атомной электростанции «Аккую» и ситуацию в Сирии. По словам Путина, Россия инвестирует в строительство «Аккую» 22 млрд долларов. Ранее проект оценивался примерно в 20 млрд долларов.

Как стало известно в конце апреля, строительно-монтажные работы на первоочередных объектах первой турецкой АЭС «Аккую» намечены на начало лета этого года. Выполнить их должны за два года. Эти объекты необходимы для подготовки непосредственно строительства энергоблоков.

Лидеры затронули также сирийскую проблему.

«Есть одна русская пословица: у кого что болит, тот о том и говорит. Для обеих наших стран Сирия — кровоточащая глубокая рана. И если в других странах дети играют, радуются приходу весны, то сирийские дети каждый день сталкиваются со смертью, и это наше общее горе», — заявил на пресс-конференции Эрдоган.

Он подтвердил, что обсуждал с российским коллегой создание зон деэскалации в районе сирийской провинции Идлиб, и рассчитывает на продвижение по этой проблеме. В свою очередь Путин сообщил, что также затрагивал этот вопрос во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Обострение и нормализация

Отношения между Москвой и Анкарой обострились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. Турция тогда заявила, что Россия нарушила ее воздушное пространство, Москва отвергала все обвинения.

После произошедшего Россия ввела против Турции экономические санкции , в частности ограничив поставку турецких товаров. Под запрет тогда попали овощи, фрукты, мясо и цветы, в то время как на тот момент овощи, в частности помидоры, были основной статьей сельхозимпорта.

Кроме того, Россия запретила продажу туристических путевок в Турцию.

Отношения начали нормализовываться после того, как Эрдоган направил Путину письмо с извинениями за сбитый Су-24 и выразил соболезнования в связи с гибелью пилота бомбардировщика. Первая встреча после кризисного периода состоялась в августе 2016 года.