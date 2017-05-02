Интерпол удалил сообщение о розыске экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, ссылаясь на информацию адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP, которая представляет интересы бывшего украинского президента.



Виктор Янукович. Фото: Reuters

«Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола», — сообщил пресс-секретарь на своей странице в Facebook . Тем самым, по его словам, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Януковича имеют «политически мотивированный характер».

«Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск», — добавил пресс-секретарь.

Информацию о прекращении Интерполом розыска Януковича и его сына подтверждает и Украинское национальное бюро Интерпола. Об этом «Украинской правде» сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Напомним, экс-президента Украины Виктора Януковича обвиняют в государственной измене, в пособничестве при преднамеренных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны.

Виктор Янукович фигурирует в нескольких уголовных делах в Украине. Среди них дело о применении избыточных силовых методов, спецсредств и огнестрельного оружия в отношении участников массовых акций протеста на Майдане с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Кроме того, экс-президент проходит как подозреваемый по «делу Межигорья» и «делу „Укртелекома“» (о незаконном завладении 220 миллионами гривен из госбюджета, предназначенными для системы правительственной связи).