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Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Виктора Януковича
03.05.2017 19:20 — Новости Мира | Tut.by
Интерпол удалил сообщение о розыске экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, ссылаясь на информацию адвокатской компании Joseph Hage Aaronson LLP, которая представляет интересы бывшего украинского президента.
«Интерпол подтвердил, что на экс-президента Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола», — сообщил пресс-секретарь на своей странице в
«Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск», — добавил пресс-секретарь.
Информацию о прекращении Интерполом розыска Януковича и его сына подтверждает и Украинское национальное бюро Интерпола. Об этом
Напомним, экс-президента Украины Виктора Януковича
Виктор Янукович фигурирует в нескольких уголовных делах в Украине. Среди них дело о применении избыточных силовых методов, спецсредств и огнестрельного оружия в отношении участников массовых акций протеста на Майдане с ноября 2013 года по февраль 2014 года.
Кроме того, экс-президент проходит как подозреваемый по «делу Межигорья» и «делу „Укртелекома“» (о незаконном завладении 220 миллионами гривен из госбюджета, предназначенными для системы правительственной связи).
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Информацию о прекращении Интерполом розыска Януковича и его сына подтверждает и Украинское национальное бюро Интерпола.
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