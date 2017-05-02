Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса переговоров, которые могут привести к мирному соглашению между Израилем и Палестиной.



Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и президента США Дональд Трамп. 4 мая 2017 года. Фото: Reuters

«Мы говорили с Биби (Биньямином) Нетаньяху, со многими влиятельными израильскими лидерами и вашими (палестинскими) влиятельными представителями, многие из них сегодня посетят (торжественный) обед здесь (в Белом доме). Мы начинаем процесс, который, мы надеемся, приведет к миру», — отметил он во время совместного выступления с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что на протяжении всей своей жизни постоянно слышит, что, «возможно, самой сложной сделкой является соглашение между израильтянами и палестинцами». «Посмотрим, сможем ли мы доказать, что это неправда», — заключил он.

В середине февраля на пресс-конференции Трампа и Нетаньяху поднимался вопрос о том, отвергнута ли теперь идея такого мирного урегулирования, которое предполагало бы сосуществование израильского и палестинского государств. Трамп по этому поводу сказал, что готов согласиться с решением, приемлемым для обеих сторон.