Директор ФБР США Джеймс Коми считает, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах и это «самая большая угроза».



Джеймс Коми. Фото: Reuters

Он утвердительно ответил на вопросы на эту тему на слушаниях в Конгрессе США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм последовательно задал ряд вопросов о России. «Справедливо ли утверждать, что российские власти активно укрывают киберпреступников?» — спросил он. «Да», — без колебаний ответил Коми.

«Справедливо ли утверждать, что российские власти до сих пор продолжают вмешиваться в политическую жизнь в США?» — продолжал законодатель. «Да», — после секундной паузы ответил директор ФБР. «Справедливо ли утверждать, что нам следует пресечь эти действия с их стороны?» — последовал очередной вопрос. «Да, это справедливо», — заявил Коми.

«Согласны ли вы со мной в том, что они остановятся только в том случае, если такое поведение будет для них чревато издержками?» — продолжал свой опрос сенатор. «Думаю, это справедливое утверждение», — согласился с ним директор ФБР.

Грэм сказал, что Россия «занимается этим по всему миру», и опять получил от Коми подтверждение. Наконец, на вопрос, насколько велика эта угроза со стороны России, директор ФБР сказал: «Конечно, на мой взгляд, это самая большая угроза среди всех стран на Земле, учитывая их намерения и их возможности». При всем том Коми еще раз подтвердил, что у его ведомства не было и нет свидетельств изменения итогов выборов в США под влиянием России. Сама Россия не раз на самом высоком уровне опровергала домыслы о своем вмешательстве в политические процессы в США.

Отвечая на вопрос о хакерах из России, якобы угрожающих американским правительственным структурам и бизнесу, Коми отметил, что «Россия не очень с нами сотрудничает, когда преступники находятся внутри страны. Но они все любят путешествовать, и тогда мы хватаем их и надеваем на них наручники».