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В Сомали телохранители генерального аудитора убили министра

03.05.2017 23:22 — Новости Мира | Tut.by  
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В столице Сомали Могадишо телохранители генерального аудитора Нура Фараха застрелили около президентского дворца министра общественных работ и реконструкции Аббаса Абдуллахи. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает Associated Press.

По его словам, телохранители открыли огонь по машине Абдуллахи около контрольно-пропускного пункта недалеко от президентской резиденции. В полиции сказали, что пока неясно, по какой причине был открыт огонь.

Машина, в которой ехали два министра, приблизилась к автомобилю с генеральным аудитором и стала следовать за ним. В результате телохранители Фараха стали стрелять. Охранники министра также ответили огнем. Абдуллахи был убит, а второй министр получил ранения.

Как отмечает Associated Press, в Могадишо усилены меры безопасности в связи с тем, что экстремистская группировка «аш-Шабаб» продолжает проводить атаки на президентский дворец, военные объекты и отели. Боевики используют в том числе смертников на автомобилях.

Абдуллахи был бывшим беженцем, который провел большую часть своей жизни в лагере в Кении. Он также был самым молодым министром в правительстве Сомали. Кабинет министров Сомали был приведен к присяге в марте после выборов президента. Их выиграл Мохамед Абдуллахи Мохамед.

 
 
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В полиции сказали, что пока неясно, по какой причине был открыт огонь.

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