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В Сомали телохранители генерального аудитора убили министра
03.05.2017 23:22 — Новости Мира | Tut.by
В столице Сомали Могадишо телохранители генерального аудитора Нура Фараха застрелили около президентского дворца министра общественных работ и реконструкции Аббаса Абдуллахи. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает
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В полиции сказали, что пока неясно, по какой причине был открыт огонь.
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