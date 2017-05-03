В учебном заведении в пригороде столицы Техаса Норт-Лейке произошла стрельба. По предварительным данным, два человека погибли, сообщает местный телеканал KXAS со ссылкой на данные полиции.

Выстрелы в кампусе колледжа Норт-Лейк прозвучали примерно в 11.45 по местному времени. По словам очевидцев, после того как студенты услышали три громких выстрела, в колледже началась паника. Часть студентов забаррикадировались в классах и преподавательской, заблокировав двери подручными средствами. Многие учащиеся бежали из кампуса колледжа.

​Когда на место происшествия прибыла полиция, сотрудники правоохранительных органов обнаружили два тела. По мнению полиции, один из них является нападавшим. В настоящее время местная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В Facebook колледжа сообщается, что до конца дня его здания будут закрыты.

Накануне в Техасе студент университета напал на своих сверстников с ножом. В результате атаки погиб один человек, еще трое были ранены.