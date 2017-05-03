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В Мали боевики атаковали лагерь миссии ООН: около десяти пострадавших

03.05.2017 23:21 — Новости Мира | БелТА  
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В Мали боевики атаковали лагерь миссии ООН: около десяти пострадавших
По меньшей мере один нападавший погиб и девять солдат-миротворцев получили ранения в результате минометного обстрела вооруженными боевиками лагеря сил ООН, расположенного в районе города Томбукту в северной части Мали. Об этом сообщил ряд информагентств.Неизвестные открыли огонь из минометов и гранатометов после часа ночи. На территорию лагеря упали около шести снарядов. В результате ранения получили девять солдат, из них четверо находятся в критическом состоянии. Среди раненых граждане Швеции и Либерии, при этом ни одно гражданское лицо не пострадало.В лагере и окрестностях усилены меры безопасности, патрули ищут точки, из которых могли производиться обстрелы. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
 
 
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Неизвестные открыли огонь из минометов и гранатометов после часа ночи. На территорию лагеря упали около шести снарядов. В результате ранения получили девять...

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