В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мали боевики атаковали лагерь миссии ООН: около десяти пострадавших Неизвестные открыли огонь из минометов и гранатометов после часа ночи. На территорию лагеря упали около шести снарядов. В результате ранения получили девять...

По меньшей мере один нападавший погиб и девять солдат-миротворцев получили ранения в результате минометного обстрела вооруженными боевиками лагеря сил ООН, расположенного в районе города Томбукту в северной части Мали. Об этом сообщил ряд информагентств.Неизвестные открыли огонь из минометов и гранатометов после часа ночи. На территорию лагеря упали около шести снарядов. В результате ранения получили девять солдат, из них четверо находятся в критическом состоянии. Среди раненых граждане Швеции и Либерии, при этом ни одно гражданское лицо не пострадало.В лагере и окрестностях усилены меры безопасности, патрули ищут точки, из которых могли производиться обстрелы. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.