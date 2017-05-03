В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пассажир затеял драку с сотрудником авиакомпании в Токио Видеозапись потасовки на борту была сделана Кори Часу, профессиональным видеооператором из Феникса, который сидел в нескольких рядах за подозреваемым. Он показал...

Американец был задержан в Токио за якобы совершенное нападение на сотрудника авиакомпании после того как устроил потасовку в самолете, который должен был лететь в в Лос-Анджелес. Об этом сообщили информационные агентства.Сотрудник полиции аэропорта рассказал, что подозреваемый, американец в возрасте около 40 лет, был задержан по подозрению в ранении сотрудника АNА.Видеозапись потасовки на борту была сделана Кори Часу, профессиональным видеооператором из Феникса, который сидел в нескольких рядах за подозреваемым. Он показал мужчину, одетого в красную рубашку с рисунком, который наносит удары другому человеку, а затем уклоняется от стюардессы, которая пыталась его успокоить.СМИ сообщили, что человек также напал на агента полиции при выходе из самолета."Сотрудники и пассажиры ANA пережили этот неприятный инцидент с изяществом, заслуживающим уважения. Они сделали все, что могли, чтобы разрядить ситуацию", - заявил Час в своем твиттере.