﻿ Пассажир затеял драку с сотрудником авиакомпании в Токио. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажир затеял драку с сотрудником авиакомпании в Токио

03.05.2017 23:00 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Пассажир затеял драку с сотрудником авиакомпании в Токио
Американец был задержан в Токио за якобы совершенное нападение на сотрудника авиакомпании после того как устроил потасовку в самолете, который должен был лететь в в Лос-Анджелес. Об этом сообщили информационные агентства.Сотрудник полиции аэропорта рассказал, что подозреваемый, американец в возрасте около 40 лет, был задержан по подозрению в ранении сотрудника АNА.Видеозапись потасовки на борту была сделана Кори Часу, профессиональным видеооператором из Феникса, который сидел в нескольких рядах за подозреваемым. Он показал мужчину, одетого в красную рубашку с рисунком, который наносит удары другому человеку, а затем уклоняется от стюардессы, которая пыталась его успокоить.СМИ сообщили, что человек также напал на агента полиции при выходе из самолета."Сотрудники и пассажиры ANA пережили этот неприятный инцидент с изяществом, заслуживающим уважения. Они сделали все, что могли, чтобы разрядить ситуацию", - заявил Час в своем твиттере.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеозапись потасовки на борту была сделана Кори Часу, профессиональным видеооператором из Феникса, который сидел в нескольких рядах за подозреваемым. Он показал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Главы МИД пяти стран ЕС призвали Москву защитить геев в Чечне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика