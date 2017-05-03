В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Солдаты застрелили министра в Сомали - СМИ Министр информации и национального руководства Сомали Абдурахман Омар Осман подтвердил факт убийства, заявив, что убитый был убит рядом с президентским дворцом...

Неизвестные солдаты убили сомалийского министра общественных работ и восстановления Аббаса Абдуллахи шейха Сираджи в среду вечером в столице страны Могадишо, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в полиции и правительственных чиновников. Ему был 31 год.Министр информации и национального руководства Сомали Абдурахман Омар Осман подтвердил факт убийства, заявив, что Сираджи был смертельно ранен рядом с президентским дворцом неустановленными вооруженными людьми."Я могу подтвердить, что министр общественных работ и реконструкции Сомали был убит в Могадишо сегодня вечером в результате целенаправленного нападения. Силовые структуры расследуют это дело", - сказал Осман.Сообщается, что автомобиль с министром пристроился за машиной финансового контролера и следовал за ней какое-то время. По какой-то причине из впереди идущей машины открыли огонь из автоматического оружия. Охрана министра начала стрелять в ответ. В результате перестрелки министр оказался убит.