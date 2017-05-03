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Неизвестный открыл огонь в колледже Техаса: есть пострадавшие
03.05.2017 22:10 — Новости Мира | БелТА
Фото TwitterПо меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в колледже North Lake города Ирвинг, штат Техас (США), передают информагентства.
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