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Неизвестный открыл огонь в колледже Техаса: есть пострадавшие

03.05.2017 22:10 — Новости Мира | БелТА  
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Неизвестный открыл огонь в колледже Техаса: есть пострадавшие
Фото Twitter
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в колледже North Lake города Ирвинг, штат Техас (США), передают информагентства.#NorthLakeCollege student Tariq Hamoodah captured moments after shooting #Irving #TX #BreakingNews #wfaa pic.twitter.com/QyYCpjpmDVСообщения о выстрелах в колледже поступили в полицию в разгар учебного дня. Прибывшие на место инцидента правохранители оцепили территорию учебного заведения и эвакуировали учащихся и персонал в безопасное место. Впоследствии представители местных властей заявили о том, что в кампусе университета обнаружены два тела. Одно из них, по-видимому, принадлежит нападавшему, который вначале стрелял в свою жертву, а затем покончил с собой.Полицейские продолжили осмотр территории в целях поиска подозрительных предметов и личностей. Они не связывают произошедшее с деятельностью террористических группировок, вероятнее речь идет о мести или случае бытового насилия.
 
 
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Сообщения о выстрелах в колледже поступили в полицию в разгар учебного дня. Прибывшие на место инцидента правохранители оцепили территорию учебного заведения и...

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