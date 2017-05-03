Фото Twitter

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неизвестный открыл огонь в колледже Техаса: есть пострадавшие Сообщения о выстрелах в колледже поступили в полицию в разгар учебного дня. Прибывшие на место инцидента правохранители оцепили территорию учебного заведения и...

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в колледже North Lake города Ирвинг, штат Техас (США), передают информагентства.student Tariq Hamoodah captured moments after shootingСообщения о выстрелах в колледже поступили в полицию в разгар учебного дня. Прибывшие на место инцидента правохранители оцепили территорию учебного заведения и эвакуировали учащихся и персонал в безопасное место. Впоследствии представители местных властей заявили о том, что в кампусе университета обнаружены два тела. Одно из них, по-видимому, принадлежит нападавшему, который вначале стрелял в свою жертву, а затем покончил с собой.Полицейские продолжили осмотр территории в целях поиска подозрительных предметов и личностей. Они не связывают произошедшее с деятельностью террористических группировок, вероятнее речь идет о мести или случае бытового насилия.