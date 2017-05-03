В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В штате Массачусетс машина въехала в толпу людей: есть убитые и раненые Сообщается о том, что в результате инцидента пострадали 11 человек и еще трое погибли. Полиция незамедлительно оцепила зону происшествия, эвакуировала людей и...

Во время проведения автомобильного аукциона в городе Беллерика, штат Массачусетс (США), неизвестный протаранил на джипе толпу людей, передают информагентства. Управляя Jeep Cherokee, он въехал на площадку, на которой проходило мероприятие, сбил несколько человек, а затем проехал сквозь здание и врезался в стену.Сообщается о том, что в результате инцидента пострадали 11 человек и еще трое погибли. Полиция незамедлительно оцепила зону происшествия, эвакуировала людей и использует спасательный вертолет для транспортировки раненых. Некоторые свидетели сообщают, что водитель целенаправленно направил джип в группу людей, объехав припаркованные рядом автомобили и другие препятствия. Полиция призывает не торопиться с выводами и пока не рассматривать произошедшее как теракт. Пока правоохранители склоняются к версии о несчастном случае.