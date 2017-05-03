﻿ В штате Массачусетс машина въехала в толпу людей: есть убитые и раненые. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В штате Массачусетс машина въехала в толпу людей: есть убитые и раненые

03.05.2017 22:02 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В штате Массачусетс машина въехала в толпу людей: есть убитые и раненые
Во время проведения автомобильного аукциона в городе Беллерика, штат Массачусетс (США), неизвестный протаранил на джипе толпу людей, передают информагентства. Управляя Jeep Cherokee, он въехал на площадку, на которой проходило мероприятие, сбил несколько человек, а затем проехал сквозь здание и врезался в стену.Сообщается о том, что в результате инцидента пострадали 11 человек и еще трое погибли. Полиция незамедлительно оцепила зону происшествия, эвакуировала людей и использует спасательный вертолет для транспортировки раненых. Некоторые свидетели сообщают, что водитель целенаправленно направил джип в группу людей, объехав припаркованные рядом автомобили и другие препятствия. Полиция призывает не торопиться с выводами и пока не рассматривать произошедшее как теракт. Пока правоохранители склоняются к версии о несчастном случае.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается о том, что в результате инцидента пострадали 11 человек и еще трое погибли. Полиция незамедлительно оцепила зону происшествия, эвакуировала людей и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Директор ФБР: Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика