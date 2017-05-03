Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в резиденции "Бочаров ручей". Фото ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин: отношения между Россией и Турцией вернулись к норме "Турция является важным и перспективным партнером России", - подчеркнул российский лидер. По его словам, РФ и Турция настроены на дальнейшее укрепление...

3 мая, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что период восстановления отношений России и Турции после кризиса завершен, они вернулись к нормальному состоянию."Некоторое время назад наши двусторонние отношения (РФ и Турции) проходили испытание на прочность, - заявил глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию"."Турция является важным и перспективным партнером России", - подчеркнул российский лидер. По его словам, РФ и Турция настроены на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в соответствии с договором об основах двухсторонних отношений, которому в конце мая исполняется 25 лет.Владимир Путин также заявил, что обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы снятия ограничений и барьеров в торговле, стороны также коснулись возможности перехода к расчетам в национальных валютах. "Важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли, в первые месяцы этого года был зафиксирован небольшой рост товарооборота - около 3%", - констатировал российский лидер. По его словам, стороны договорились ускорить подготовку соглашения об услугах и инвестициях, а также завершить формирование совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд.Одной из тем переговоров стала энергетика. Владимир Путин напомнил о работе по строительству нового газопровода "Турецкий поток". "Его реализация позволит существенно укрепить энергобезопасность Турции и Европы, расширить возможности России по экспорту газа", - подчеркнул российский лидер. Также обсуждалось строительство в Турции АЭС "Аккую", инвестиции в которую оцениваются в $22 млрд.РФ и Турция договорились о комплексном решении вопросов ограничений в экономических отношениях двух стран.Кроме того, стало известно, что Росавиация отзовет разосланную в начале апреля авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров.-0-