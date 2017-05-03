Теледебаты двух кандидатов в президенты Франции, представителя движения «Вперед» Эмманюэля Макрона и лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен начались с резкой взаимной критики. Об этом свидетельствует трансляция дебатов телеканалом BFMTV и онлайн-трансляциями французских СМИ.



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«Олланд-младший» против «младшей Ле Пен»

«Совершенно ясно, какой выбор предстоит сделать французам во втором туре — перед ними господин Макрон, кандидат от представителей „дикого капитализма“, кандидат от „уберизации“ экономики, режима жесткой экономии для страны. Кандидат, который в случае избрания приведет к социальным конфликтам в стране, борьбе всех против всех, уничтожению французских корпораций, продаже Франции по кускам иностранному капиталу», — заявила Марин Ле Пен, которой по жребию выпала возможность открывать дебаты.

«И все это под верховным управлением, как теперь явствует, самого господина Олланда», — добавила представитель «Национального фронта». Она подчеркнула при этом, что Макрон «является любимцем системы и политических элит».

Во время своего выступления Ле Пен неоднократно говорила о том, что Макрон — кандидат системы и называла своего соперника «Олландом-младшим».

Со своей стороны Эмманюэль Макрон заявил, что «не ожидал от Ле Пен иных слов, поскольку она является достойным наследником Жан-Мари Ле Пена, основателя крайне правой партии Франции, наследником системы, которая процветает за счет многолетнего разжигания ненависти в среде французского народа». «Вот уже сорок в лет в нашей стране представители семейства Ле Пен претендуют на президентскую власть», — отметил Макрон.

Выйти из зоны ЕС и евро или остаться?

«Ваша программа проникнута духом будущего поражения Франции. То есть под предлогом того, что глобализация является сложным и тяжким процессом, вы призываете закрыть границы страны, выйти из зоны евро и из Европейского союза. Ваша позиция также означает будущее поражение Франции в борьбе против терроризма, которую тем временем будут вести все развитые и демократические страны — однако вы не намерены ее вести. Вы собираетесь, как это было в прошлые времена, ввести жесткий контроль на границах, как будто это решит проблемы», — сказал лидер движения «Вперед».

Макрон считает, что отказ от евро несет опасность для Франции и предложил сделать единую европейскую валюту сильной.

В ответ на это Марин Ле Пен заявила, что «ничего не сделает против французского народа» и пообещала провести референдум по вопросу членства в Евросоюзе по итогам переговоров с Брюсселем. Провести этот референдум она пообещала через 6−10 месяцев после своего прихода к власти.

«В любом случае Францией будет управлять женщина. И это буду либо я, либо мадам Меркель», — заявила представитель «Национального фронта».

Борьба с терроризмом

Как подчеркнула Ле Пен, терроризм является одной из главных проблем, стоящих перед Францией, и в случае избрания президентом, она незамедлительно приступит к борьбе с этой угрозой. «Для этого необходимо восстановить границы, и я немедленно сделаю это, будучи избранной. Затем из страны будут выдворены все лица, на которых заведены досье спецслужб в связи с исламизмом», — сказала она.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что не считает предложения Ле Пен о закрытии границ эффективным шагом для борьбы с терроризмом. «Терроризм и террористическая угроза — это приоритет. Я хочу стать президентом Франции, а значит, главнокомандующим войсками, так что защита страны будет моим приоритетом, но главная задача здесь — наладить работу разведки», — сказал он.

Как признал политик, он также предполагает возможность выдворения наиболее опасных элементов, но не согласен с предложением Ле Пен о массовых депортациях потенциальных исламистов. «Некоторых придется выдворить, но я предлагаю хирургический подход, а не глобальный, как у госпожи Ле Пен. Так наши полицейские и жандармы смогут сосредоточиться на тех потенциальных преступных элементах, которые останутся в стране в ограниченном количестве», — отметил Макрон.

С кем не стоит ссориться — с Трампом или Путиным?

Отвечая на вопрос ведущей, как кандидаты в президенты Франции представляеют себе отношения с Путиным и Трампом, на дебатах разгорелась дискуссия по поводу международной политики. Эмманюэль Макрон вновь повторил, что его приоритетом будет борьба с терроризмом. «США — наш союзник в области разведки в Совбезе ООН», — отметил кандидат-центрист.

«Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен», — заявил Макрон. При этом отметил, что намерен обсуждать с Москвой вопросы конфликта на востоке Украины и войны в Сирии. По его словам, необходимо добиться деэскалации на Донбассе, и Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства.

В ответ на это Ле Пен сказала, что «Францию будут уважать, если она останется Францией».

«Не нужно вести холодную войну с Россией. Это большая страна. Россия не демонстрировала враждебности по отношению к Франции», — добавила Ле Пен.

Напомним, второй тур выборов президенты Франции пройдет 7 мая. За пост главы государства будут бороться Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен. В первом туре кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон набрал 24,01%, а Марин Ле Пен 21,30% голосов. Если верить соцопросам, то кандидат-центрист одержит победу над лидером «Нацфронта» с результатом 59% голосов избирателей против 40%.