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В Сирии погиб контрактник российской армии

04.05.2017 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
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В Сирии погиб контрактник из Братска Богдан Деревицкий. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города, где в среду, 3 мая, прошло прощание с погибшим.

«Богдан Деревицкий — выпускник школы № 19 и профессионального училища № 27. В Сирии он проходил военную службу по контракту. Военнослужащего похоронят с воинскими почестями», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что на церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников, а также заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин. Обстоятельства гибели Деревицкого не уточняются.

По данным телерадиокомпании «Братск», Деревицкому было 24 года. В 2012 году его призвали в армию. После срочной службы в Хабаровске он остался служить там по контракту, а затем поехал в Сирию.

РБК отправил запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать информацию о гибели российского военнослужащего.

Накануне стало известно о гибели в Сирии российского военного советника, подполковника Алексея Бучельникова. В Минобороны сообщили, что офицер погиб от пули снайпера. В Сирии Бучельников обучал личный состав артиллерийских подразделений правительственных войск. Его посмертно представили к государственной награде.

Ранее, 20 апреля, российское военное ведомство подтвердило гибель в Сирии другого военного советника — майора Сергея Бордова. Он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон сирийских войск. В Минобороны подчеркивали, что Бордов при нападении боевиков организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения.

По официальным данным, за время военной операции в Сирии, начатой в сентябре 2015 года, погибли 32 российских военнослужащих.

 
 
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Об этом сообщается на официальном сайте администрации города, где в среду, 3 мая, прошло прощание с погибшим.

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