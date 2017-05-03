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В Сирии погиб контрактник российской армии
04.05.2017 06:36 — Новости Мира | Tut.by
В Сирии погиб контрактник из Братска Богдан Деревицкий. Об этом
«Богдан Деревицкий — выпускник школы № 19 и профессионального училища № 27. В Сирии он проходил военную службу по контракту. Военнослужащего похоронят с воинскими почестями», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что на церемонии прощания присутствовали мэр города Сергей Серебренников, а также заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин. Обстоятельства гибели Деревицкого не уточняются.
По данным телерадиокомпании «Братск», Деревицкому было 24 года. В 2012 году его призвали в армию. После срочной службы в Хабаровске он остался служить там по контракту, а затем поехал в Сирию.
РБК отправил запрос в Министерство обороны России с просьбой прокомментировать информацию о гибели российского военнослужащего.
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Ранее, 20 апреля, российское военное ведомство подтвердило гибель в Сирии другого военного советника —
По официальным данным, за время военной операции в Сирии, начатой в сентябре 2015 года, погибли 32 российских военнослужащих.
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Об этом сообщается на официальном сайте администрации города, где в среду, 3 мая, прошло прощание с погибшим.
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