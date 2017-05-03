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В США одобрен бюджет на противодействие России

04.05.2017 07:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Палата представителей Конгресса США в среду, 3 мая, вместе с бюджетом на текущий финансовый год (заканчивается 30 сентября) одобрила законодательный акт о финансировании деятельности спецслужб на тот же период. Ожидается, что в ближайшие дни документы будут одобрены Сенатом и подписаны президентом Дональдом Трампом. Несколько разделов этих документов посвящены России.


Фото: Reuters

Один из них предусматривает меры по снижению влияния Москвы на внутриполитические процессы в США и пресечению деятельности российских спецслужб в Америке. Среди прочего, Госдепартаменту совместно с ФБР и Национальной разведкой США поручено подготовить правила, согласно которым российские дипломаты и персонал российских диппредставительств в США должен предварительно оповещать о всех поездках на территории страны.

В другом разделе говорится о создании специального межведомственного комитета, задачей которого будет противодействие тайному влиянию России на общественность или правительства иностранных государств. В него должны войти представители разведки, Госдепартамента, Пентагона, ФБР, министерства юстиции, финансового и энергетического ведомств.

В документах перечислены такие возможные формы российского влияние, как создание подставных организаций, манипуляции в СМИ, распространение дезинформации, финансирование агентов влияния, провокации, нарушения прав человека, коррупция, убийства политических противников и теракты.

Защита целостности Украины и Грузии

В разделе, посвященном финансированию министерства обороны США, говорится, что его средства не могут быть использованы на какие-либо действия, способствующие поддержке действий России по присоединению Крыма, признанию российского суверенитета над Крымом и поддержке американских инвестиций в Крыму. Министерству финансов поручено контролировать, чтобы американские компании не осуществляли действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, администрации США запрещено оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость грузинских регионов Абхазии и Северной Осетии. Американским госорганам запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку России в этих двух регионах.

100 млн долларов на поддержку гражданского общества

В разделе, посвященном поддержке стран Европы, включая часть стран постсоветского пространства, говорится о выделении не менее 100 миллионов долларов на противодействие российскому влиянию и агрессии. Средства будут предоставлять организациям гражданского общества в этих странах для поддержки правового государства, демократических институтов, свободы СМИ. В документе также говорится о выделение средств на программы по поддержке демократии в России, включая свободный интернет.

Кроме того, предусмотрено также выделение средств странам Восточного партнерства для имплементации соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом с целью снизить их уязвимость от экономического и политического давления со стороны России.

 
 
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Палата представителей Конгресса США в среду, 3 мая, вместе с бюджетом на текущий финансовый год (заканчивается 30 сентября) одобрила законодательный акт о...

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