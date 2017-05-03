Иностранные воинские контингенты могут быть размещены на линиях разграничения в зонах безопасности в Сирии, о планах создания которых российская сторона заявила в четверг. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказался проект меморандума о создании зон деэскалации, который Москва представила на рассмотрение участников переговоров по Сирии в Астане.



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По информации издания, в документе сказано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии выступают Россия, Турция и Иран, «подтверждающие свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР».

Зоны деэскалации предлагается создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии, а вдоль границ зон деэскалации предполагается создание линии разграничения (в документе они названы просто зонами безопасности) «для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами».

Газета со ссылкой на документ пишет, что на линии разграничения могут быть размещены иностранные воинские контингенты. По словам издания, из арабского и английского вариантов меморандума не совсем ясно, о каких государствах идет речь, поскольку Россия, Турция и Иран в них везде называются «гарантами», а в этом месте говорится о «странах-наблюдателях».

Также предполагается, что внутри четырех зон безопасности будет запрещено применение любых видов оружия, гуманитарным организациям будут созданы все условия для работы, будут приняты меры по восстановлению основных объектов социальной инфраструктуры, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в беседе с изданием не исключил, что в зону могут быть введены части военной полиции РФ. «Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется. А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов», — отметил собеседник газеты.

О работе в Астане над предложениями по созданию зон деэскалации в Сирии рассказали в среду на пресс-конференции по итогам переговоров президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, конкретные параметры этих зон — это «тонкие профессиональные вопросы», которые будут разрабатываться в контактах между министерствами обороны и специальными службами.

Четвертый раунд межсирийских переговоров в Астане стартовал 3 мая, на следующий день запланировано пленарное заседание. В консультациях принимают участие делегации стран — гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.