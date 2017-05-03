﻿ В ходе акций протеста в Венесуэле пострадали более 160 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ходе акций протеста в Венесуэле пострадали более 160 человек

04.05.2017 08:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время антиправительственных акций в столице Венесуэлы Каракасе пострадали более 160 человек. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на главу муниципалитета Чакао Рамона Мучачо.


Фото: Reuters

По его словам, в больницы был доставлен 161 человек. Они сообщали, что пострадали от слезоточивого газа или ударов тупыми предметами.

Мэр муниципалитета Барута в столичном округе Каракаса Херардо Блайд в своем Twitter сообщил о гибели 17-летнего подростка. По его словам, он получил смертельное ранение на мосту между Лас-Мерседес и шоссе Фахардо.

В конце апреля во время акций протеста в Венесуэле пострадали 223 человека. Участники протестных акций обвиняли президента страны Николаса Мадуро в узурпации власти и требовали его отставки. После начала протестов на улицы Венесуэлы вышли сторонники лидера страны. Между политическими противниками возникли столкновения, которые привели к гибели трех человек.

Николас Мадуро обвинил сотовую компанию Movistar в том, что за полученные от оппозиции деньги она организовала массовую рассылку сообщений с призывами выходить на антиправительственные акции. Президент Венесуэлы заявил, что намерен начать расследование в отношении компании.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мэр муниципалитета Барута в столичном округе Каракаса Херардо Блайд в своем Twitter сообщил о гибели 17-летнего подростка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ узнали подробности плана создания зон безопасности в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика