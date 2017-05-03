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В ходе акций протеста в Венесуэле пострадали более 160 человек
04.05.2017 08:03 — Новости Мира | Tut.by
Во время антиправительственных акций в столице Венесуэлы Каракасе пострадали более 160 человек. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на главу муниципалитета Чакао Рамона Мучачо.
По его словам, в больницы был доставлен 161 человек. Они сообщали, что пострадали от слезоточивого газа или ударов тупыми предметами.
Мэр муниципалитета Барута в столичном округе Каракаса Херардо Блайд в своем Twitter сообщил о гибели 17-летнего подростка. По его словам, он получил смертельное ранение на мосту между Лас-Мерседес и шоссе Фахардо.
В конце апреля во время
Николас Мадуро обвинил сотовую компанию Movistar в том, что за полученные от оппозиции деньги она организовала массовую рассылку сообщений с призывами выходить на антиправительственные акции. Президент Венесуэлы заявил, что намерен начать расследование в отношении компании.
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Мэр муниципалитета Барута в столичном округе Каракаса Херардо Блайд в своем Twitter сообщил о гибели 17-летнего подростка.
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