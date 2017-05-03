Во время антиправительственных акций в столице Венесуэлы Каракасе пострадали более 160 человек. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на главу муниципалитета Чакао Рамона Мучачо.



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По его словам, в больницы был доставлен 161 человек. Они сообщали, что пострадали от слезоточивого газа или ударов тупыми предметами.

Мэр муниципалитета Барута в столичном округе Каракаса Херардо Блайд в своем Twitter сообщил о гибели 17-летнего подростка. По его словам, он получил смертельное ранение на мосту между Лас-Мерседес и шоссе Фахардо.

В конце апреля во время акций протеста в Венесуэле пострадали 223 человека. Участники протестных акций обвиняли президента страны Николаса Мадуро в узурпации власти и требовали его отставки. После начала протестов на улицы Венесуэлы вышли сторонники лидера страны. Между политическими противниками возникли столкновения, которые привели к гибели трех человек.

Николас Мадуро обвинил сотовую компанию Movistar в том, что за полученные от оппозиции деньги она организовала массовую рассылку сообщений с призывами выходить на антиправительственные акции. Президент Венесуэлы заявил, что намерен начать расследование в отношении компании.