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Глава ООН обвинил террористов, сирийскую армию и разведку в сексуальном насилии
04.05.2017 09:00 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил сирийские вооруженные силы и разведку в совершении сексуального насилия в качестве «систематической тактики войны». Правительственные войска, а также выступающие на стороне Дамаска ополченцы, наряду с некоторыми вооруженными группировками, внесены в список ответственных за подобные правонарушения сторон конфликта в докладе, опубликованном в среду на сайте всемирной организации.
«Сексуальное насилие продолжает использоваться сторонами в сирийском конфликте в качестве систематической тактики войны, терроризма и пыток. Женщины и девочки оказываются в наиболее уязвимом положении в контексте домашних обысков, на контрольно-пропускных пунктах, в центрах содержания под стражей, после похищения выступающими на стороне правительства силами и на пунктах пересечения границы, в то время как мужчины и мальчики подвергаются сексуальному насилию в ходе допросов в центрах содержания под стражей, находящихся в ведении правительства», — написал генсек ООН.
По его словам, в сексуальном рабстве в Сирии находятся «тысячи женщин и девочек
В список сторон сирийского конфликта, «которые обоснованно подозреваются в совершении изнасилований» или «несут ответственность за них», генсек ООН внес четыре вооруженные группировки: «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», «Армия ислама» и «Ахрар аш- Шам», а также ополченцев из Сил национальной обороны. Гутерриш подчеркнул, что перечень «включает только те стороны, о которых имеется достоверная информация». В список вошли участники вооруженных конфликтов и в 19 странах, в том числе в Демократической Республике Конго, Мали, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане.
Доклад содержит ряд рекомендаций, обращенных к Совету Безопасности. В частности, административный глава ООН призвал членов СБ вводить санкции за совершение сексуального насилия, а также оказывать влияние на государственные и негосударственные стороны в вооруженных конфликтах, добиваясь от них соблюдения норм международного права.
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Глава ООН призвал членов СБ вводить санкции за совершение сексуального насилия, а также оказывать влияние на государственные и негосударственные стороны в...
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