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Глава ООН обвинил террористов, сирийскую армию и разведку в сексуальном насилии

04.05.2017 09:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил сирийские вооруженные силы и разведку в совершении сексуального насилия в качестве «систематической тактики войны». Правительственные войска, а также выступающие на стороне Дамаска ополченцы, наряду с некоторыми вооруженными группировками, внесены в список ответственных за подобные правонарушения сторон конфликта в докладе, опубликованном в среду на сайте всемирной организации.


Фото: Reuters

«Сексуальное насилие продолжает использоваться сторонами в сирийском конфликте в качестве систематической тактики войны, терроризма и пыток. Женщины и девочки оказываются в наиболее уязвимом положении в контексте домашних обысков, на контрольно-пропускных пунктах, в центрах содержания под стражей, после похищения выступающими на стороне правительства силами и на пунктах пересечения границы, в то время как мужчины и мальчики подвергаются сексуальному насилию в ходе допросов в центрах содержания под стражей, находящихся в ведении правительства», — написал генсек ООН.

По его словам, в сексуальном рабстве в Сирии находятся «тысячи женщин и девочек из народности езидов», которые были захвачены террористами в Ираке в августе 2014 года и перевезены в соседнюю страну. Как сообщил административный глава ООН, также приходят «новые сообщения о том, что с начала военных операций в Мосуле еще больше женщин и детей насильственно перевозятся из Ирака в Сирию». Гутерриш призвал все сирийские стороны «немедленно прекратить использование сексуального насилия в качестве тактики войны или терроризма».

В список сторон сирийского конфликта, «которые обоснованно подозреваются в совершении изнасилований» или «несут ответственность за них», генсек ООН внес четыре вооруженные группировки: «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», «Армия ислама» и «Ахрар аш- Шам», а также ополченцев из Сил национальной обороны. Гутерриш подчеркнул, что перечень «включает только те стороны, о которых имеется достоверная информация». В список вошли участники вооруженных конфликтов и в 19 странах, в том числе в Демократической Республике Конго, Мали, Сомали, Судане, Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

Доклад содержит ряд рекомендаций, обращенных к Совету Безопасности. В частности, административный глава ООН призвал членов СБ вводить санкции за совершение сексуального насилия, а также оказывать влияние на государственные и негосударственные стороны в вооруженных конфликтах, добиваясь от них соблюдения норм международного права.

 
 
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Глава ООН призвал членов СБ вводить санкции за совершение сексуального насилия, а также оказывать влияние на государственные и негосударственные стороны в...

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